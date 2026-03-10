non chiamateci scansafatiche chiedeteci quali sono i nostri sogni

Spesso i giovani vengono etichettati come scansafatiche, e basta accendere un social o guardare la televisione per ascoltare questa opinione. La frase più ricorrente li descrive come la generazione “Netflix & Chill”, considerata poco incline al lavoro e alla fatica, e spesso vengono chiamati “bamboccioni”. Questi stereotipi si ripetono senza interruzione e diventano parte del discorso pubblico quotidiano.

Spesso noi giovani veniamo definiti come degli scansafatiche. Basta aprire un social o accendere la tv per sentirselo dire: siamo la generazione ’Netflix & Chill’ quelli che non hanno voglia di faticare, i ’bamboccioni 2.0’. Ma siamo sicuri che la realtà sia proprio questa? Se guardiamo bene oltre i pregiudizi scopriamo una generazione di giovani che non sta ferma un attimo e che semplicemente è molto diversa dai giovani del passato. Ci etichettano come scansafatiche e dicono che non vogliamo fare sacrifici. La verità? Molti di noi studiano a tempo pieno e contemporaneamente gestiscono piccole attività online sacrificando talvolta la vita sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

