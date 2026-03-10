Nogara nuovo appuntamento con Ci vediamo in biblioteca | ospite lo scrittore Enzo Comin

A Nogara si svolge la settima edizione della rassegna culturale “Ci vediamo in biblioteca”, organizzata dall’associazione Amiamo la Pianura – Pianura Culturale, con il patrocinio del Comune e della Provincia. L’evento prevede un nuovo incontro con lo scrittore Enzo Comin, che si terrà presso la biblioteca del paese. La serie di appuntamenti si conferma come un appuntamento fisso nel calendario culturale locale.

Prosegue a Nogara la rassegna culturale “Ci vediamo in biblioteca”, giunta alla settima edizione e promossa dall’associazione Amiamo la Pianura – Pianura Culturale, sezione Libri da Gustare, con il patrocinio del Comune di Nogara e della Provincia di Verona. Il prossimo incontro si terrà sabato 14 marzo 2026 alle ore 17.30 presso Palazzo Maggi, sede della Biblioteca Comunale “Elisa Masini”, in via G. Ferrarini 1. Ospite della serata sarà lo scrittore goriziano Enzo Comin, che presenterà il suo romanzo Armonia delle Resistenze, pubblicato da Life Books. Il libro propone una narrazione corale che raccoglie episodi di vita di diversi abitanti di una città italiana. 🔗 Leggi su Veronasera.it

