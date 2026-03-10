A Nocera Inferiore, le mimose dell’8 marzo sono state rubate, suscitando indignazione tra i cittadini. L’episodio di vandalismo ha interessato il verde pubblico della città nel giorno dedicato alle celebrazioni femminili. Nessuna persona è stata ancora identificata e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La perdita delle piante ha provocato sdegno tra chi si aspetta rispetto per gli spazi comuni.

Un atto di distruzione del verde pubblico ha colpito Nocera Inferiore proprio nel giorno dedicato alla celebrazione femminile. Le piantine di mimosa, simbolo della festa, sono state sottratte dall’aiuola spartitraffico situata tra Via Vico e Via Marconi. L’episodio, denunciato dai volontari dei movimenti locali, ha generato un forte sconcerto nella comunità che aveva lavorato gratuitamente per abbellire il quartiere. Il gesto è stato definito come un’offesa non solo ai curatori dell’iniziativa, ma all’intera cittadinanza che si aspetta rispetto per gli spazi comuni. Il valore simbolico tradito dal crimine. La scelta di colpire proprio in questa data specifica rivela una mancanza di sensibilità verso il significato culturale del 8 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nocera: rubate le mimose dell’8 marzo, indignazione

