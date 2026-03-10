NikeSKIMS Primavera 2026 | novità sportive firmate Kim Kardashian

La collezione Primavera 2026 di NikeSKIMS si arricchisce con nuovi capi pensati per il look sportivo femminile. La linea, creata da Kim Kardashian, include vestiti, pantaloni e accessori che coprono l’intera gamma di esigenze sportive. La presentazione dei capi si concentra sulla varietà e sulla funzionalità, offrendo opzioni per tutte le preferenze. La collezione sarà disponibile a partire dalla prossima stagione.

La nuova collezione. La linea NikeSKIMS amplia la sua collezione Primavera 2026, introducendo nuovi capi pensati per completare il guardaroba sportivo femminile dalla testa ai piedi. La nuova capsule propone una serie di essenziali da palestra progettati per far sentire le donne sicure di sé e forti, sia durante l’allenamento sia nella vita di tutti i giorni. Tra le novità spiccano nuove silhouette, materiali e varianti di colore. Debutta in particolare Matte Shine Mix, una linea realizzata con un tessuto innovativo che combina effetto lucido e opaco, pensato per offrire capi modellanti dal design essenziale. Il materiale integra tecnologia quick-dry per l’asciugatura rapida e una compressione di livello medio, studiata per sostenere il corpo durante l’attività fisica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

