Niente plastica o alluminio a contatto con il caffè | perché preferire le cialde compostabili

Sempre più consumatori scelgono cialde compostabili per il caffè, preferendole alle capsule di plastica e alluminio. Nonostante il mercato offra ancora molte opzioni tradizionali, cresce l’interesse verso prodotti che si decomposono più facilmente. Le aziende stanno introducendo queste soluzioni alternative per ridurre l’impatto ambientale, e la discussione sulla loro diffusione si fa sempre più intensa.

È ancora molto diffuso l’utilizzo di capsule in plastica e alluminio, nonostante siano una fonte di inquinamento sempre maggiore e presentino sempre più rischi per la salute umana: queste tipologie di imballaggio contengono elementi chimici potenzialmente cancerogeni come ammine aromatiche primarie o filtri UV contenuti negli involucri. Plastica e alluminio inoltre possono compromettere la qualità del caffè, per questo Caffè del Caravaggio ha scelto per le sue miscele e monorigini la cialda ecologica ESE (Easy Serving Espresso) in filtro carta. Questo tipo di involucro garantisce la qualità del prodotto fino all’utilizzo e permette di degustare il caffè come se fosse stato appena macinato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Caffè in capsule di plastica, emersi nuovi rischi per la salute – Meglio le cialde in Carta!Una nuova indagine condotta da Altroconsumo insieme ad altre associazioni europee ha evidenziato i rischi legati allo smaltimento delle capsule in...

Caffè macinato, capsule o cialde? Tutti e tre con la macchina da caffè magica che sta scalando le classifiche di venditaLa macchina da caffè magica è tutto ciò che ti servirà per colazioni, pause e momenti di relax, spendendo davvero pochissimo.

Contenuti e approfondimenti su Niente plastica

Argomenti discussi: Apple parla del MacBook Nuovo design: non abbiamo accettato compromessi sulla qualità.; Niente di sorprendente sostituendo la plastica con il metallo sul Phone 4A Pro e rinnovando l’estetica di fascia media.