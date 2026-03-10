Niente autorizzazioni e segnalazioni per prevenzione incendi | denunciato amministratore di società che gestisce i rifiuti

Un amministratore di una società che opera nel settore dei rifiuti ad Aragona è stato denunciato dai carabinieri alla procura. La denuncia riguarda presunte violazioni delle norme ambientali e di prevenzione incendi, con l'accusa di aver gestito l'attività senza le necessarie autorizzazioni e segnalazioni previste dalla legge. La vicenda riguarda quindi questioni legate al rispetto delle norme di settore e alla sicurezza ambientale.

L'attività ispettiva è stata fatta dai carabinieri della stazione, con il supporto dei colleghi del Centro Anticrimine Natura di Agrigento. In ausilio, il personale tecnico dell'Arpa Sicilia e i vigili del fuoco Presunte violazioni della normativa ambientale e della disciplina in materia di prevenzione incendi. È per questo che è stato denunciato dai carabinieri, alla Procura, l'amministratore unico di una società operante nel settore dei rifiuti in territorio di Aragona. L'attività ispettiva è stata fatta dai carabinieri della stazione, con il supporto dei colleghi del Centro Anticrimine Natura di Agrigento. In ausilio, il personale tecnico dell'Arpa Sicilia e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.