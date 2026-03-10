nicolini in onda su raiuno nei panni del dottor parisi

Da questa sera, su RaiUno, va in onda la nuova serie televisiva Le libere donne, con protagonista un attore riminese nel ruolo del dottor Gianmassimo Parisi. La produzione televisiva presenta un cast di personaggi diversi, tra cui spicca la presenza di Nicolini, che interpreta un medico. La serie sarà trasmessa in prima serata e coinvolgerà gli spettatori con le sue vicende.

Va in onda da questa sera su Raiuno la nuova serie televisiva Le libere donne, che tra i protagonisti annovera l’attore riminese Massimo Nicolini nelle vesti del dottor Gianmassimo Parisi. Diretta da Michele Soavi, la fiction, in sei puntate trasmesse in tre serate, è ambientata negli anni Quaranta nel manicomio di Maggiano (Toscana). Al centro la storia del medico psichiatra Mario Tobino, che difende le donne internate, spesso recluse ingiustamente, sfidando le regole repressive dell’epoca. "La serie, ambientata nel secondo dopoguerra in un ospedale psichiatrico – spiega Nicolini –, è la storia di Tobino, scrittore psicoterapeuta in quegli anni molto importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

