Niccolò I, considerato il vero Re d’Inghilterra, ha dichiarato di provare grande orgoglio dopo aver sconfitto i avversari più esperti. La vittoria è stata celebrata come un risultato importante, con Niccolò che ha espresso soddisfazione per aver superato i maestri del settore. La partita si è conclusa con un successo che ha suscitato entusiasmo tra i presenti e sui media.

Vincere è sempre bello e regala spesso emozioni forti che rimangono impresse nei ricordi. Ma vincere, per 23-18, come ha fatto l’Italia del rugby sabato scorso nel Sei Nazioni a Roma in uno stadio Olimpico con 70 mila persone, a spese dei maestri inglesi che prima d’ora ci avevano battuto per 32 volte su 32 è tutta un’altra cosa perché vuol dire entrare nella leggenda della palla ovale. Lo sa bene il ventisettenne fiorentino Niccolò Cannone, seconda linea della Benetton Treviso che, come il fratello Lorenzo, ala, di tre anni più giovane (entrambi in campo nel ‘quindici’ titolare), aveva iniziato da giovane con la maglia del Bombo Rugby Firenze, per poi passare al Florentia Rugby sui campi di San Bartolo a Cintoia, all’Isolotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niccolò I, il vero Re d’Inghilterra: "Che orgoglio battere i maestri"

