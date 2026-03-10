A New York, le autorità stanno indagando su una serie di esplosioni attribuite a atti di terrorismo ispirati dall’Isis. La procura sta analizzando i dettagli degli ordigni trovati e le possibili connessioni con gruppi estremisti. Nel frattempo, si parla anche di un possibile coinvolgimento di droni legati all’amministrazione Trump. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

La città di New York si trova al centro di un’indagine per una serie di esplosioni, definite dalla procura come atti di terrorismo ispirati all’Isis. L’amministrazione locale ha condannato fermamente gli eventi, ma ha contemporaneamente denunciato le reazioni xenofobe dei gruppi suprematisti bianchi che hanno approfittato del clima di tensione. Mentre le autorità cercano di identificare i responsabili degli ordigni, l’attenzione si sposta anche su dinamiche globali più ampie che coinvolgono potenze internazionali e nuove tecnologie militari. L’impatto sul tessuto sociale e la reazione istituzionale. Il primo cittadino di New York ha lanciato un messaggio duplice: condanna totale verso chi ha fatto esplodere gli ordigni e severa critica verso chi usa questi fatti per alimentare l’odio contro i musulmani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ordigni vicino casa del sindaco di New York, arrestati due giovani: "Ispirati dall'Isis". Volevano una strage più grande di BostonUn'indagine per terrorismo ispirato all'Isis è stata aperta a New York dopo il ritrovamento di diversi ordigni vicino alla casa del sindaco Zohran...

New York: ordigni al sindaco, 6 fermati e 2 arrestatiUn'onda di tensione ha investito New York in questa notte del 9 marzo 2026, quando una manifestazione contro l'Islam si è trasformata in uno scontro...

New York, due bombe fuori dalla casa del sindaco Mamdani: arrestati due militanti pro-IsisUn ordigno è stato lanciato e l'altro è stato trovato a bordo di un'auto: nessuno dei due è esploso. L'episodio è avvenuto nel contesto di scontri tra manifestanti anti-Islam e anti-razzisti Due giova ...

New York, ordigni lanciati vicino casa del sindaco Mamdani: erano potenzialmente letali. Indaga l'FbiUn 19enne ha lanciato un ordigno esplosivo artigianale sabato durante proteste contrapposte vicino alla residenza del sindaco di New York, Zohran Mamdani, a Manhattan ...

E' stato scoperto un terzo ordigno esplosivo artigianale in un'auto parcheggiata nei pressi della residenza del sindaco di New York Zohran Mamdani. A comunicarlo è stato lo stesso primo cittadino. Gli altri due ordigni erano stati trovati sabato pomeriggio dura

