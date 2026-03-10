New York due ragazzi accusati di terrorismo Mamdani | Devono rispondere delle loro azioni

A New York due uomini sono stati accusati di terrorismo dopo aver tentato di far esplodere delle bombe davanti alla casa del sindaco Zohran Mamdani. La polizia ha arrestato i due ragazzi, che ora si trovano in custodia. L’episodio è stato segnalato dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato materiale esplosivo. Mamdani ha dichiarato che i responsabili devono rispondere delle loro azioni.

A New York due uomini accusati di terrorismo hanno tentato di far esplodere delle bombe davanti la casa del sindaco Zohran Mamdani. L'attacco, come ammesso dai sospettati, voleva ispirarsi all' ISIS. A New York i due ragazzi accusati di terrorismo affermano di essersi ispirati all'ISIS. I sospettati, secondo quanto riportato dalla BBC, sono Emir Balat di diciotto anni e Ibrahim Kayumi, di diciannove anni. I due ragazzi hanno cercato di far esplodere le bombe durante una protesta anti-Islam svoltasi nei pressi nei pressi di Gracie Mansion (dove risiede il sindaco). Dopo essere stati catturati hanno riferito alla polizia che il loro obiettivo era di rendere il loro attacco «ancora più grande» dell' attentato alla maratona di Boston.