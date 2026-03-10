New Real Rieti | vittoria fuori casa contro gli Hornets

La squadra Under 19 della New Real Rieti ha vinto fuori casa contro gli Sporting Hornets, conquistando tre punti importanti. La partita si è svolta in modo combattuto e la formazione reatina ha mostrato grande maturità tattica durante l’intero incontro. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il team in questa fase della stagione.

La vittoria sul campo dello Sporting Hornets segna un momento cruciale per la formazione Under 19 della New Real Rieti, che ha strappato tre punti preziosissimi in una partita combattuta con grande maturità tattica. I ragazzi guidati da mister Biancaniello hanno dimostrato carattere e compattezza, fissando il punteggio finale sul 2-1 grazie alle reti di Lunari e Patrocli. Si tratta di un successo ottenuto su un terreno difficile, dove i padroni di casa rappresentano la terza forza del girone I del campionato nazionale. La prestazione dei giovani amaranto celesti si è distinta per l'equilibrio mantenuto tra le due fasi del gioco, evitando scoperte difensive contro gli attacchi avversari.