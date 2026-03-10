Nesso cade in un dirupo di 70 metri | 53enne salva per miracolo

Un uomo di 53 anni è finito in un dirupo di circa 70 metri a Nesso, in provincia di Como, e fortunatamente è stato salvato grazie a un intervento complesso e impegnativo. La scena si è svolta nel pomeriggio di oggi, quando i soccorritori sono intervenuti immediatamente per recuperare la persona rimasta intrappolata. L’operazione ha richiesto tempo e precisione, ma alla fine l’uomo è stato messo in salvo.

Nesso (Como), 10 marzo 2026 – È stata recuperata con un intervento articolato e difficile, ma in buone condizioni di salute: i vigili del fuoco oggi pomeriggio sono intervenuti a Nesso, in una zona boschiva e impervia fuori dall'abitato, per soccorrere una donna di 53 anni caduta e scivolata lungo una riva. Lieto fine per l'escursionista cremonese scomparso sull'Adamello: ritrovato illeso, in piena notte, e portato a valle Il difficile salvataggio. I vigili del fuoco del comando di Como, con l'ausilio di una squadra specialista Saf, hanno raggiunto il luogo in cui si trovava la donna assieme a 118 e soccorso alpino, individuandola sul fondo di una calata di circa 70 metri. Articoli correlati Studentessa di 11 anni cade dalla finestra del bagno a Milano: miracolosamente salva dopo un volo di dieci metriA Milano, una studentessa di undici anni è precipitata dalla finestra di un bagno a scuola. Cade in una zona impervia sotto la Strada Regia: soccorsa con l'elicottero a NessoIntervento nel pomeriggio del 10 marzo del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell'elisoccorso di Milano. Nesso, donna cade per tredici metri: recuperata dai soccorritoriSi e' concluso poco dopo le 17 l'intervento di recupero, particolarmente complesso (per dare un'idea delle difficoltà incontrate dai soccorritori basti pensare che si sono dovuti abbattere una decina ...