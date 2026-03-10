nelle voci femminili la poetica convivenza su natura e infanzia

Giovedì 12 marzo alla Fondazione Serughetti La Porta si terrà una serata dedicata alla poesia, con protagoniste le autrici bergamasche Elena Maffioletti e Giusi Quarenghi. Le due poetesse presenteranno i loro lavori, incentrati sui temi della natura e dell’infanzia. L’evento si inserisce nella rassegna dedicata alle voci femminili nel mondo poetico.

LA RASSEGNA. Giovedì 12 marzo alla Fondazione Serughetti La Porta si rinnova l’appuntamento con la poesia: protagoniste le autrici bergamasche Elena Maffioletti e Giusi Quarenghi. Sono due voci femminili, quella di Elena Maffioletti e Giusi Quarenghi, a dialogare nel quarto incontro della rassegna «Poesia che fa civiltà», ideata da Gabrio Vitali. Giovedì 12 marzo, alle 17.30, le due autrici bergamasche saranno introdotte da Carmen Plebani alla Fondazione Serughetti La Porta in città (Viale Papa Giovanni XXIII, 30). Ci si attende un incontro di grande interesse, per la qualità del lavoro delle due autrici, ma anche perché sarà un confronto tra la scrittura narrativa di Maffioletti e quella poetica di Quarenghi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

