Nella crisi in Iran serve il sangue freddo di Erdogan e Meloni Parla Politi

In un commento recente, Politi sottolinea che nella crisi in Iran è necessario il sangue freddo di Erdogan e Meloni. Ricorda che, come dimostra l’operazione Valchiria durante il regime di Hitler, non basta cambiare il regime, ma bisogna anche avere un sostituto pronto. La sua analisi è stata rilasciata a Formiche.

Come testimonia l'operazione Valchiria ai tempi di Hitler, non è sufficiente cambiare regime ma occorre anche avere pronto un valido sostituto, spiega a Formiche.net Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation, l'unico centro di ricerca non governativo affiliato direttamente all'alleanza. Il punto di partenza, a proposito dell'operazione "Ruggito del leone", è l'attacco portato per ben due volte dall'Iran alla Turchia, suo alleato e anche membro della Nato. Circostanza che ha fatto emergere, per paradosso, gli accenti diversi di alcuni leader. "Ci troviamo in una situazione complicata per cui sarà essenziale mantenere il sangue freddo e la riduzione delle comunicazioni inutili.