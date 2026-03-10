Nel nome di suor Ilaria Meoli All’associazione Nuovo mondo si è aggiudicato il premio

A Pontedera, l’associazione Nuovo Mondo ha assegnato un premio in memoria di suor Ilaria Meoli, una missionaria pontederese scomparsa nel 2007 a 36 anni a causa di un incidente stradale nella Repubblica Centrafricana. Per due giorni sono state organizzate iniziative per ricordarla e celebrare il suo impegno. La città ha così reso omaggio alla figura di suor Ilaria con eventi dedicati alla sua memoria.

PONTEDERA Pontedera ha reso omaggio a Suor Ilaria Meoli con due giorni di iniziative dedicate alla missionaria pontederese scomparsa a soli 36 anni, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel marzo del 2007 nella Repubblica Centrafricana. Carmelitana e medico specializzato in malattie infettive, Suor Ilaria si trovava nel Paese africano per assistere la popolazione locale e seguire la realizzazione di un nuovo centro sanitario. Il primo appuntamento si è svolto sabato 7 marzo nella biblioteca comunale Giovanni Gronchi di Pontedera, dove è stato consegnato il premio dedicato a Suor Ilaria all' associazione Nuovo Mondo. La cerimonia è stata anche un momento di ricordo per Andrea Benucci, fondatore dell'associazione, recentemente scomparso.