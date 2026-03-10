Nel bagagliaio una pistola modificata arrestato

Un uomo con precedenti penali è stato arrestato dai militari della guardia di finanza di Varese. Durante un controllo nel suo veicolo, nel bagagliaio è stata trovata una pistola modificata, passata da arma a salve a un’arma vera e funzionante. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma e portato l’uomo in custodia.

Un uomo con numerosi precedenti penali è stato fermato dai militari della guardia di finanza di Varese, che hanno trovato una pistola trasformata da semplice arma a salve in un'arma vera e pronta a sparare. L'operazione, condotta dai militari della compagnia di Luino, rientra nelle attività quotidiane di controllo e prevenzione, parte del servizio di pubblica utilità 117, volto a garantire la sicurezza dei cittadini. L'uomo fermato, residente in provincia di Milano, è subito apparso nervoso agli agenti: guidava con la patente scaduta, ma i controlli non si sono fermati lì. Un approfondimento sull'auto ha rivelato che nel bagagliaio c'era una pistola modello 315, calibro 8 millimetri, prodotta dalla nota azienda Bruni.