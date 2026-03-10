Nel 2027 lo svaso del lago di Vagli Ma servono parcheggi e strade

Nel 2027 è previsto lo svaso del lago di Vagli, un’operazione che non si svolge da 33 anni. Per questa ragione, sono state segnalate la necessità di realizzare parcheggi e strade per gestire l’afflusso di visitatori e facilitare le operazioni di svuotamento. La comunità locale e le autorità si preparano all’evento, atteso da tempo.

Vagli (Lucca), 10 marzo 2026 – L'attesa è tanta. Anche perché sono 33 anni che il lago di Vagli non viene svuotato. Per questo l'annuncio che nell'estate del 2027 il lago sarà svuotato ha immediatamente riacceso l'interesse. Sedici mesi da ora. È quando tornerà alla luce l'antico paese di Fabbriche di Careggine, quello sommerso che, dal 1953, si trova nel lago di Vagli e che non è stato più scoperto dall'estate 1994. Da allora saranno passati ben 33 anni. Un periodo lunghissimo se consideriamo che in passato lo svuotamento avveniva mediamente ogni 1016 anni: risalgono infatti al 1958, al 1974, al 1983 i precedenti, prima dell'ultima volta nel 1994.