A Civitanova Marche, un censimento condotto sulle vetrine del centro storico rivela che oltre il 24% dei negozi ha cessato l’attività. La percentuale indica una significativa diminuzione nel numero di esercizi commerciali aperti, con molte vetrine vuote visibili lungo le strade principali. La situazione si traduce in una riduzione delle attività commerciali e di conseguenza, di presenze nel centro cittadino.

Civitanova Marche, 10 marzo 2026 – Dal censimento sulle vetrine del centro, “ oltre il 24 per cento dei negozi risulta chiuso ”. La sentenza la emette Viviamo Civitanova, che con il suo osservatorio ha fotografato il trend degli ultimi mesi: “Un negozio su quattro è oggi chiuso nel centro di Civitanova. Abbiamo analizzato strada per strada quindi non è una stima, ma una ricognizione reale ”. Negozi chiusi in centro strada per strada: i numeri. I numeri complessivi: 446 vetrine totali, 338 attività aperte e 108 quelle che hanno spento le luc i. Guardando la geografia, sta peggio corso Vittorio Emanuele con 30 vetrine chiuse (– 37,5%), poi il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Negozi, raffica di chiusure in centro. “Oltre il 24% ha cessato l’attività”

