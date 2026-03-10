Nebbia | 3 incidenti in Bassa 3 feriti e caos stradale

Questa mattina sulla strada tra le zone della Bassa reggiana si sono verificati tre incidenti causati dalla nebbia, che hanno coinvolto diversi veicoli e provocato tre feriti. Il traffico si è subito intensamente rallentato, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e gestire la situazione di emergenza.

Una mattinata di nebbia sulla Bassa reggiana si è trasformata in una sequenza di scontri stradali che hanno bloccato il traffico e richiesto l'intervento dei soccorritori. Tra le 7 e le 8 del 10 marzo 2026, la visibilità ridotta ha favorito una raffica di incidenti a Rolo, Lentigione, Campagnola e Guastalla. Due donne sono rimaste ferite nello scontro tra due vetture a Rolo, mentre un conducente è stato soccorso dopo aver urtato un camion a Lentigione. Il disagio per la viabilità si è esteso su più tratti della rete stradale locale. Il bilancio umano e gli interventi dei soccorsi. La drammaticità degli eventi emerge dai dettagli sulle persone coinvolte, dove la sicurezza fisica è stata messa alla prova dalla scarsa visibilità.