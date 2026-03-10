‘Ndrangheta e narcotraffico a Torino | otto condanne fino a 18 anni per il triangolo della cocaina dal Brasile con il boss Nicola Assisi

Otto condanne a pene fino a diciotto anni di carcere e un’assoluzione. Oggi, 10 marzo, è terminato così il processo di primo grado scaturito dall’inchiesta “Samba” sul narcotraffico dal Brasile a Torino, con la complicità della ‘ndrangheta e i sodali del boss Nicola Assisi. Come aveva chiesto la procura, la pena più elevata è per Francesco Barbaro detto Ciccio Salsiccia. Poi ci sono le condanne a 14 anni di carcere per Nicola De Carne (avv. Alessandro Radicchi e Massimo Strumia); 12 anni per Christian Sambati (avv. Vincenzo Coluccio); 10 anni e otto mesi per Rosaria Felletta (avv. Michela Malerba); 10 anni per Giovanni Pipicella (avv. Enrico Buratti e Alessandro Bavaro) e Vincenzo Pasquino (avv. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

