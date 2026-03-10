Nba Gilgeous-Alexander eguaglia Chamberlain | 126 partite di fila con almeno 20 punti

Nba, Gilgeous-Alexander ha raggiunto un nuovo record: con i 35 punti contro Denver, ha totalizzato 126 partite consecutive con almeno 20 punti, eguagliando il record stabilito da Wilt Chamberlain tra il 1961 e il 1963. La sua performance ha permesso di stabilire un nuovo traguardo nella storia della lega.

Shai Gilgeous-Alexander entra nella storia dell'Nba: con i 35 punti segnati contro Denver arriva a 126 gare consecutive con almeno 20 punti, raggiungendo il record stabilito da Wilt Chamberlain tra il 1961 e il 1963. Una tripla nel finale del terzo quarto ha sancito un momento destinato a restare nella storia dell'Nba. Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 35 punti nella vittoria degli Oklahoma City Thunder contro i Denver Nuggets, portando a 126 la sua striscia di partite consecutive con almeno 20 punti a referto. Un traguardo che gli permette di eguagliare il record stabilito da Wilt Chamberlain tra il 1961 e il 1963.