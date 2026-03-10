Nella notte NBA, cinque partite hanno visto protagonista Shai Gilgeous-Alexander che ha raggiunto un record storico di Wilt Chamberlain. I Cleveland e i Clippers sono riusciti a conquistare la vittoria nei rispettivi incontri. I risultati della serata mostrano una prestazione eccezionale del giocatore e le vittorie delle due squadre.

Sono cinque le partite di una notte NBA che vede Shai Gilgeous-Alexander raggiungere un record storico di Wilt Chamberlain. La stella di OKC ha infatti eguagliato le 126 partite consecutive con almeno 20 punti segnati, firmando una prestazione straordinaria nella vittoria contro i Denver Nuggets. Finisce 129-126 per i Thunder, c on il canadese che segna anche il canestro della vittoria a tre secondi dalla fine e chiude l’incontro sfiorando una tripla doppia clamorosa da 35 punti, 15 assist e 9 rimbalzi. Uno scontro epico tra MVP quello con Nikola Jokic, che aveva pareggiato pochi secondi prima e ha chiuso il suo match in tripla doppia con 32 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA 2026, i risultati della notte. Gilgeous-Alexander come Chamberlain. Vincono Cleveland e Clippers

