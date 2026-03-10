Napoli Zazzaroni | Hojlund e Lukaku insieme? Aiuterebbe molto Rasmus

Ivan Zazzaroni, direttore e giornalista sportivo, ha commentato la possibilità di vedere insieme Hojlund e Lukaku nella stessa squadra, sottolineando come questa combinazione potrebbe essere molto utile per Rasmus. La discussione si focalizza sulle potenzialità di due attaccanti in campo contemporaneamente e sulle implicazioni che questa scelta potrebbe avere per la squadra. La sua analisi si concentra sui giocatori e sulle dinamiche tattiche, senza entrare in dettagli legati a motivazioni o controversie.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo Zazzaroni, la presenza del centravanti belga potrebbe rappresentare un aiuto importante per il giovane attaccante danese, spesso costretto a lottare da solo contro le difese avversarie. «Hojlund e Lukaku insieme in campo? La presenza di Romelu aiuterebbe molto Rasmus che ora è attanagliato nella morsa dei difensori. Mi piacerebbe molto vederli l’uno accanto all’altro». Il direttore del Corriere dello Sport ha poi commentato anche il tema degli infortuni, spesso citato per spiegare le difficoltà delle squadre durante la stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

