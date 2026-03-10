A Soccavo, Napoli, un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri tre volte in poco più di un mese. La prima volta per aver dato fuoco a dei cassonetti, la seconda per evasione dagli arresti domiciliari e la terza mentre si trovava semplicemente in strada nel quartiere. Ogni volta, i militari lo hanno fermato e portato in caserma.

Tre arresti in meno di due mesi per G.I., 45enne di Soccavo: prima per incendio di cassonetti, poi per evasione, infine nuovamente sorpreso dai carabinieri a passeggio nel quartiere.. E’ sono 3. Parliamo di G. I., 45enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato lo scorso 31 gennaio per aver incendiato alcuni cassonetti a via detta pacifico. Per lui gli arresti domiciliari. Passa circa un mese. E’ il 2 marzo quando i carabinieri sorprendono e arrestano il 45enne per evasione. L’uomo stava percorrendo via Marco Aurelio in sella ad uno scooter nonostante la misura coercitiva. L’arresto, il processo e la sottoposizione ancora una volta agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Soccavo: carabinieri arrestano una persona per 3 volte in poco più di un mese

