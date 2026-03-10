Napoli Servizi l’epopea di 90 dipendenti coinvolti nella riorganizzazione del servizio nelle scuole comunali

A Napoli, novanta dipendenti di Napoli Servizi sono coinvolti in un processo di riorganizzazione dei servizi nelle scuole comunali. La situazione ha portato a un confronto tra alcune lavoratrici e la società partecipata del Comune, evidenziando tensioni legate ai cambiamenti in atto. La vicenda riguarda esclusivamente il personale e le modalità di gestione del servizio scolastico.

Scontro sulle ex assistenti specialistiche delle scuole: nuovo mansionario o trasferimento alla custodia. L'azienda: "Applicazione della normativa e del nuovo contratto di servizio". Ma per i dipendenti si tratta di "un nuovo demansionamento". Carte inviate alla Guardia di Finanza La riorganizzazione dei servizi nelle scuole comunali di Napoli accende il confronto tra una parte delle lavoratrici della Napoli Servizi e la società partecipata del Comune di Napoli. Al centro della vicenda c'è l'introduzione di un mansionario unico per il personale impiegato negli istituti scolastici e la possibilità, per chi non accetta il nuovo assetto, di essere destinato ad altre attività aziendali, tra cui la custodia.