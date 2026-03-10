napoli operazione contro maxi truffe informatiche

A Napoli, due persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione che ha smantellato un'organizzazione coinvolta in maxi-truffe informatiche. Gli arrestati sono accusati di aver sottratto circa 800 mila euro attraverso tecniche come phishing, smishing e l'uso di SIM clonate. L'indagine ha portato alla scoperta di un sistema di frode che operava su più fronti per intascare denaro illegale.

Napoli, due arresti per truffe informatiche e autoriciclaggio: 800mila euro sottratti con phishing, smishing e SIM clonate. NAPOLI – La Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia – ha coordinato un’importante operazione contro un gruppo specializzato in truffe informatiche e autoriciclaggio. I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei Comandi Provinciali di Caserta e Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone. Le indagini hanno ricostruito un sistema illecito attivo tra Italia e Spagna, basato sull’accesso abusivo ai conti correnti di ignari cittadini tramite phishing, smishing e vishing. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

