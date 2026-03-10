Napoli non è un bancomat l’affondo di Ditto dopo l’aumento della tassa di soggiorno

Enrico Ditto, imprenditore nel settore dell'ospitalità, ha commentato l’aumento di un euro sulla tassa di soggiorno deciso dall’amministrazione comunale di Napoli. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sul turismo cittadino, sottolineando che Napoli non deve essere considerata come una risorsa infinita da sfruttare. La notizia si diffonde mentre si discute delle politiche fiscali legate al settore turistico locale.

Il noto imprenditore: “Da noi un euro in più, mentre fuori la concorrenza internazionale si muove con incentivi, strategie, accoglienza. Non trasformare il settore dell’accoglienza in strumento fiscale”. NAPOLI – «Napoli non è un bancomat». Dopo la decisione dell’amministrazione comunale di aumentare la tassa di soggiorno di un euro, arriva la presa di posizione di Enrico Ditto, imprenditore del settore hospitality, che interviene nel dibattito sul futuro del turismo in città da una posizione privilegiata. «Un euro in più può sembrare una cifra marginale, ma nel turismo la competitività si gioca anche su dettagli apparentemente piccoli. La percezione di voler lucrare sull’ospite, ad esempio, fa la differenza tra restare attrattivi e iniziare a perdere terreno rispetto ad altre destinazioni». 🔗 Leggi su Napolitoday.it

