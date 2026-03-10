Un uomo di 39 anni, coinvolto in un episodio di accoltellamento avvenuto il 5 marzo su un autobus nel quartiere Vomero di Napoli, si è tolto la vita in ospedale impiccandosi con un lenzuolo. Dopo l’arresto, il gip aveva convalidato il fermo, e ieri è stato confermato il suo decesso. La vicenda riguarda un’aggressione su un mezzo pubblico nella città partenopea.

Il 39enne si è tolto la vita in ospedale impiccandosi con un lenzuolo. Ieri il gip aveva convalidato il fermo dopo l’aggressione avvenuta il 5 marzo su un autobus di linea Si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo Antonio Meglio, l’uomo di 39 anni che giovedì scorso, aveva aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni a bordo di un autobus nel quartiere Vomero di Napoli. L’uomo si trovava ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco e sorvegliato dalle forze dell’ordine quando, nelle scorse ore, ha compiuto il gesto estremo in un bagno, riporta Il Corriere della Sera. Proprio ieri, il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato il fermo nei suoi confronti, disponendo la misura del carcere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli, morto suicida l’uomo che accoltellò una donna su un bus al Vomero

Articoli correlati

Napoli, morto suicida il 39enne che accoltellò una sconosciuta sul busSi è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo, Antonio Meglio, il 39enne che lo scorso 5 marzo aveva aggredito e ferito con un coltello un'avvocato...

Leggi anche: Napoli, suicida in ospedale l’uomo che aveva accoltellato un’avvocata al Vomero

Contenuti e approfondimenti su Napoli morto suicida l'uomo che...

Temi più discussi: Avvocata accoltellata sul bus a Napoli, aggressore si suicida in ospedale; Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato; Guerra di camorra spari tra la folla: due morti in 12 ore; Preso di mira per l’aspetto, morto suicida a 14 anni. Quattro compagni di classe indagati per stalking.

Napoli, morto suicida il 39enne che accoltellò una sconosciuta sul busSi è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo, Antonio Meglio, il 39enne che lo scorso 5 marzo aveva aggredito e ferito con un coltello un'avvocato penalista di 32 anni - che non conosceva - a bordo ... msn.com

È morto l’uomo che ha accoltellato una sconosciuta sul bus a Napoli: si è suicidato in ospedaleAntonio Meglio, l’uomo che ha accoltellato una sconosciuta su un bus dell’Anm a Napoli, è morto: si è suicidato in ospedale, dove era già stato ricoverato per un tentativo di suicidio dopo ... fanpage.it

Stamattina, lungo la linea ferroviaria Napoli-Salerno si sono registrati ritardi e soppressioni dei treni, a causa dei controlli - facebook.com facebook

Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, forte scossa di magnitudo 5,9 a elevata profondità x.com