Un infortunio al piede sinistro ha colpito un attaccante del Napoli, causando una lesione distrattiva della fascia plantare. L’incidente è avvenuto durante un allenamento o una partita, e il calciatore rimarrà fuori dal campo per almeno due settimane. La società non ha ancora comunicato dettagli ulteriori sulle circostanze dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro l’infortunio che ha colpito l’attaccante del Napoli Antonio Vergara. Il 23enne è stato infatti sottoposto ad analisi accurate al Pineta Grande Hospital dopo essere stato costretto a uscire dal campo nell’intervallo nella sfida di venerdì contro il Torino. Dopo gli esami strumentali il Napoli ha comunicato la diagnosi, sottolineando che il “calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. La lesione distrattiva porterà Vergara a saltare i prossimi due match del Napoli contro il Lecce e a Cagliari, ma anche la rinuncia alla probabile convocazione del ct della Nazionale Gattuso per la prima sfida di qualificazione ai Mondiali il 26 marzo contro l’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, lesione al piede sinistro per Vergara: fuori almeno due settimane

Articoli correlati

Infortunio Vergara: lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistroIl Napoli ha comunicato ufficialmente l’entità dell’infortunio di Antonio Vergara, uscito al termine del primo tempo del match contro il Torino.

Juventus, infortunio Holm: lesione al soleo e stop di almeno due settimaneL’emergenza difensiva in casa Juventus si aggrava ulteriormente all’indomani del Derby d’Italia.

Contenuti utili per approfondire Napoli lesione al piede sinistro per...

Temi più discussi: Ahi Ronaldo, l'infortunio è più grave del previsto. Rebus tempi di recupero; Genoa, tegola per De Rossi: Baldanzi out contro la Roma; Genoa, De Rossi: Inter più forte di noi, ma non sono soddisfatto; D'Aversa: Prima e indimenticabile panchina con il Torino.

Napoli, tegola Vergara: lesione al piede e stop di un meseLettura meno di 1 min. Napoli – Piove sul bagnato in casa Napoli. Antonio Conte perde una pedina preziosa del suo scacchiere proprio nel momento clou della stagione. Gli esami strumentali a cui è sta ... cronachedellacampania.it

SSCN - Napoli, lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro per Vergara07.03 23:55 - L'EDITORIALE - Petrazzuolo: Napoli, Alisson ed Elmas pe' semp' accussì! Operazione sorpasso avviata, mentre si torna a sorridere con i rientri di Anguissa e De Bruyne! 06.03 23:51 - ... napolimagazine.com

"Mio figlio è nato a Udine, ma tifa Napoli e questa mi sembra la cosa più importante. Io mi sento napoletano a tutti gli effetti. Napoli non è la mia seconda casa: è la mia casa". [Roberto Pampa Sosa] - facebook.com facebook

Ricci nel derby come Bisseck contro la Lazio No, come Napoli-Inter dell'anno scorso. La spiegazione di Tonolini x.com