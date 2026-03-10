Napoli | l’aggressore si toglie la vita in ospedale

Nella serata di ieri, nel quartiere del Vomero a Napoli, un uomo coinvolto in un episodio di violenza ha tentato il suicidio mentre era ricoverato all’Ospedale San Giovanni Bosco. La vittima dell’aggressione, una giovane penalista, era stata accoltellata sull’autobus C32 e le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione. L’uomo, accusato dell’aggressione, si è suicidato nel reparto di degenza.

Nella serata di ieri, la violenza ha fatto capolinea nel quartiere del Vomero a Napoli. Antonio Meglio, l’uomo accusato di aver accoltellato una giovane penalista sull’autobus C32, si è tolto la vita mentre era ricoverato nell’Ospedale San Giovanni Bosco. Il dramma si è consumato intorno alle 21:00, poco dopo che i magistrati avevano condotto un interrogatorio che aveva lasciato l’aggressore in stato di shock totale. L’episodio iniziale aveva una donna colpire da un coltello durante il tragitto sul mezzo pubblico in via Simone Martini. Mentre le indagini procedevano, l’esito finale per l’accusato è stato letale e improvviso. La notizia arriva oggi, martedì 10 marzo 2026, confermando che l’uomo non ricordava nulla dell’aggressione subita dalla vittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: l’aggressore si toglie la vita in ospedale Articoli correlati Accoltella donna sull’autobus a Napoli, l’aggressore si toglie la vita in ospedaleAntonio Meglio, ritenuto responsabile della violenta aggressione avvenuta giovedì scorso su un autobus in via Simone Martini a Napoli, si è tolto la... Napoli, donna pugnalata sul bus: si toglie la vita l?aggressoreNon ce l’ha fatta, Antonio Meglio il 30 novembre è ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta giovedì scorso in via Simone Martini all’interno... Napoli, donna pugnalata sul bus: si toglie la vita l’aggressore Aggiornamenti e notizie su Napoli l'aggressore si toglie la vita... Temi più discussi: Avvocata accoltellata sul bus a Napoli, aggressore si toglie la vita; Donna accoltellata sul bus a Napoli: arrestato l’aggressore; Napoli, donna accoltellata sul bus, chi è l'aggressore: il codice penale tra le sue passioni; Donna accoltellata su un bus a Napoli, preso l'aggressore, il video in rete. Avvocata accoltellata su un bus, l'aggressore si è tolto la vita in ospedaleSi è tolto la vita il 39enne che, lo scorso giovedì 5 maggio, ha accoltellato una donna a bordo di un autobus dell'Anm nel quartiere Vomero a Napoli. L'uomo, napoletano residente nel quartiere Pianura ... rainews.it Accoltella una donna su un bus a Napoli: drammatico epilogo per l’aggressore in ospedaleAccoltella una donna su un bus a Napoli: l’aggressore, già in cura per disturbi psichiatrici, si è tolto la vita durante il ricovero in ospedale. notizie.it Frustalupi lancia il paragone: “Alisson Santos Ricorda Neymar” Il nome di Alisson Santos continua a far discutere e ad accendere la curiosità attorno al nuovo talento offensivo del Napoli. A parlarne è stato Nicolò Frustalupi, storico vice allenatore di Walter M - facebook.com facebook Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, forte scossa di magnitudo 5,9 a elevata profondità x.com