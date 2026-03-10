Napoli la fidanzata dal Giappone gli regala un origami di carta | per ritirarlo deve pagare 100 euro di dazi

Una donna dal Giappone invia un origami di carta come regalo di San Valentino a un uomo a Napoli. Per ritirarlo, però, deve pagare 100 euro di dazi. Il pacchetto arriva in Italia e viene consegnato all’uomo, che si trova a dover affrontare questa spesa imprevista. La vicenda si rivela legata alle formalità doganali e ai costi di importazione.

La fidanzata gli manda il regalo di San Valentino dal Giappone, un piccolo oggetto in cartone fatto a mano. La denuncia di Assoutenti Campania: "Per ritirare il pacco le Poste hanno chiesto 100 euro di dazi, faremo ricorso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

