Napoli infortunio Vergara | Sky fa il punto ecco tutte le partite che salterà

Il Napoli affronta un altro ostacolo con l'infortunio di Antonio Vergara, che si è fermato recentemente. Sky ha fornito un aggiornamento dettagliato sulle partite che il giocatore salterà a causa dell'infortunio. La squadra dovrà fare a meno di lui in diverse gare della stagione, mentre le date precise dei recuperi non sono state ancora comunicate.

Per il Napoli in questa stagione non sembra esserci pace. L'ultimo ad essersi fermato ai box per infortunio è Antonio Vergara. L'azzurro non vedrà il campo per almeno un mese a causa della lesione alla fascia plantare del piede sinistro. Salterà così almeno le prossime quattro partite previste per la squadra di Conte, tra cui Napoli-Milan. L'infortunio di Vergara: il Napoli perde ancora un giocatore. Antonio Vergara, come noto, si è sottoposto agli esami strumentali previsti dal club, esami che hanno confermato la lesione alla fascia plantare del piede sinistro. Il giocatore ha già iniziato il recupero ma dovrà restare lontano dal campo per almeno un mese.