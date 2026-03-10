Una donna è stata pugnalata su un autobus a Napoli e subito soccorsa. L’aggressore, che era piantonato in un reparto psichiatrico, si è tolto la vita. L’episodio è avvenuto giovedì scorso in via Simone Martini. Antonio Meglio, coinvolto nell’evento, è stato ritenuto responsabile dell’aggressione e non è sopravvissuto.

Non ce l’ha fatta, Antonio Meglio il 5 marzo è ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta giovedì scorso in via Simone Martini all’interno di un bus. Si è tolto la vita all’interno dell’ospedale napoletano San Giovanni bosco nel quale era stato ricoverato per evidenti disturbi psichici. Ieri mattina aveva sostenuto l’interrogatorio di garanzia nel corso del quale era stato convalidato del fermo operato dai carabinieri giovedì notte. L’accusa nei suoi confronti era di lesioni gravi sequestro di persona e deturpamento di culto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, donna pugnalata sul bus. Si toglie la vita l?aggressore: ?era piantonato in un reparto psichiatrico

