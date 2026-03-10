Napoli dice addio a Silvan giocoliere e artista di strada del centro storico

Napoli ha perso uno dei suoi artisti di strada più noti, un giocoliere che da anni si esibiva nel centro storico. La scorsa notte, nel Chiostro di Santa Chiara, è deceduto un uomo conosciuto e apprezzato dai residenti del quartiere. La sua presenza quotidiana nelle strade della città era parte della vita di molti passanti, che ora piangono la sua scomparsa.

