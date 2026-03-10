A Napoli, due imprenditori sono stati arrestati con l'accusa di aver costituito un'associazione a delinquere e di aver riciclato denaro. Secondo le indagini, svuotavano i conti correnti dei cittadini per finanziare il clan dei Casalesi. Le autorità hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare e sequestrato beni riconducibili agli indagati.

Due imprenditori casertani sono stati arrestati con l’accusa di associazione per delinquere e autoriciclaggio aggravato dal favoreggiamento del clan dei Casalesi. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha portato all’esecuzione di una misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale partenopeo, nei confronti dei due principali indagati, attivi nel settore del commercio di automobili tra Italia e Spagna. Secondo quanto si legge sul sito della Guardia di Finanza, le indagini hanno permesso di scoprire un sofisticato sistema di truffa informatica ai danni di cittadini italiani, con l’obiettivo di finanziare le attività criminali del clan camorristico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Napoli, così svuotavano conti correnti dei cittadini per finanziare la camorra: 2 imprenditori arrestati

