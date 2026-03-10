Il prefetto di Napoli ha annunciato azioni mirate contro il clan e le piazze di spaccio presenti in città, con l’obiettivo di colpire i consumatori. Nel frattempo, un uomo ha preso un appuntamento con dei killer senza rendersene conto, trovandosi in auto con il motore spento e seduto al volante. La scena si è svolta senza che l’uomo sapesse di essere coinvolto in un’operazione di criminalità.

Aveva preso un appuntamento con i killer, ovviamente a sua insaputa. Era in auto, motore spento, al posto di guida. Stava aspettando persone con cui aveva concordato un incontro, senza immaginare che di lì a poco si sarebbe ritrovato vittima di un agguato di camorra. Sabato mattina, siamo a Marano tra via Svizzera e corso Europa, quando viene ucciso Castrese Palumbo, 79 anni, in passato vicino al clan Nuvoletta. Esecuzione plateale, basta una ricognizione della scena del delitto per formulare una primissima ipotesi investigativa: il 79enne era in auto a motore spento. Era in sosta, al posto di guida, finestrino abbassato, aspettava qualcuno. Era nella zona che frequentava abitualmente, dunque si sentiva al sicuro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, clan e piazze di spaccio nel mirino del prefetto: «Colpire i consumatori»

