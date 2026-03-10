Napoli | 25 posti per disegnare la preparazione di un Étoile

A Napoli, il Teatro Cortese si prepara ad accogliere la quindicesima edizione del Drink&Draw, un evento in cui artisti e appassionati si riuniscono per disegnare dal vero in un’atmosfera informale. Sono disponibili 25 posti per partecipare a questa iniziativa che combina arte e socialità, offrendo l’opportunità di mettere alla prova le proprie capacità in un contesto conviviale.

Nel cuore pulsante di Napoli, il Teatro Cortese ospiterà la quindicesima edizione del Drink&Draw, un appuntamento unico che fonde arte dal vero e socialità. La sessione, fissata per il 21 marzo 2026 dalle 11:00 alle 13:30, si concentrerà sul tema La preparazione di un Étoile, offrendo ai partecipanti l’opportunità di catturare i gesti intimi di una ballerina in costume da danza. Con un biglietto a 15,95 euro online o 19,95 euro al box office, l’evento promette un’atmosfera elegante dove disegno, musica e convivialità si intrecciano. L’iniziativa non è solo un evento ricreativo ma rappresenta un modello di come le attività culturali possano rivitalizzare spazi storici come il Teatro Cortese, situato in Viale del Capricorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: 25 posti per disegnare la preparazione di un Étoile Articoli correlati Drink&Draw Napoli – Edizione 15 a tema "La preparazione di un Étoile"Il Drink&Draw, l’appuntamento di disegno dal vivo che unisce creatività e convivialità nelle principali città europee, torna a Napoli per la sua 15ª... Anna Razzi, morta l’ex etoile e direttrice della Scuola di Ballo del teatro San Carlo di NapoliHome > Cultura > Teatro > Anna Razzi, morta l’ex étoile e direttrice della Scuola di Ballo del teatro San Carlo di Napoli Il teatro di San Carlo di... Tutto quello che riguarda Napoli 25 posti per disegnare la... Discussioni sull' argomento Concorso Solaris Laureati in Provincia di Napoli 2026: 27 posti per assistenti sociali, psicologi e sociologi; Concorso laureati SOLARIS Napoli: pubblicato bando da 27 posti per assistenti sociali, psicologi e sociologi; Concorso ASST Melegnano Martesana 2026: 25 posti per laureati; Concorso Dirigenti Penitenziari – Ecco il Calendario delle prove orali. Napoli, caccia ai posti barca oltre 4mila richieste: «Servono due Marine»A Napoli servono almeno quattromila posti per barche dai sei ai diciotto metri. Non basta una sola Marina: ne servono sicuramente due se non tre. Di studi in questo settore ne sono stati fatti tanti e ... ilmattino.it L'attaccante del Napoli e la moglie hanno scelto di accogliere due gatte adulte che sembravano non avere possibilità di una nuova vita. Ma con loro è cambiato tutto - facebook.com facebook Ricci nel derby come Bisseck contro la Lazio No, come Napoli-Inter dell'anno scorso. La spiegazione di Tonolini x.com