Napoli | +1 euro di tassa Ditto avverte | non un bancomat

Enrico Ditto, imprenditore nel settore dell’ospitalità a Napoli, ha annunciato un aumento di un euro sulla tassa di soggiorno. La sua dichiarazione evidenzia come questa decisione possa influire sulla competitività turistica della città, mentre il Comune ha confermato l’aumento senza ulteriori dettagli. La questione riguarda le differenze tra le politiche fiscali adottate e le esigenze del settore turistico locale.

La dichiarazione di Enrico Ditto, imprenditore del settore dell'ospitalità a Napoli, mette in luce una frattura tra le politiche fiscali comunali e la competitività turistica reale. Dopo l'aumento della tassa di soggiorno di un euro deciso dall'amministrazione cittadina, il titolare ha lanciato un monito severo contro la logica di trasformazione del turismo in semplice strumento di entrata fiscale. Il 10 marzo 2026 segna il momento in cui questa presa di posizione diventa pubblica, inserendosi in un dibattito più ampio sul futuro economico della città partenopea. La preoccupazione principale non riguarda solo la cifra in sé, ma il segnale che essa invia al mercato globale e ai visitatori nazionali.