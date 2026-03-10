Nancy Brilli ha dichiarato di aver interpretato personaggi cattivi per aiutare gli attori a scoprire se stessi, descrivendo questa esperienza come un gioco al parco divertimenti. Ha anche parlato dei pranzi con un noto conduttore, ricordando momenti in cui si scambiavano parole colorite. La attrice ha aggiunto di aver ripescato nella sua vita persone negative e ambiziose socialmente, incontrate nel corso degli anni.

Intervista all'attrice a teatro con "Il padrone" nei panni di un'arrampicatrice sociale ma anche in radio con "Un giorno da pecora": "A chi devo dire grazie e cosa sono fiera di aver insegnato a mio figlio" “Scavare un personaggio così per un attore è come andare al parco giochi. Io sono andata a ripescare tutte le persone negative che ho incontrato nella mia vita, tutte quelle arrampicatrici sociali che prima o poi a tutti è capitato di incontrare”. Periodo super impegnato e decisamente positivo per Nancy Brilli, che dopo la parentesi televisiva di “Ballando con le stelle”, nel corso della quale si è fatta valere davanti a una giuria spesso punitiva, è tornata alla recitazione e al suo grande amore per il teatro ma si sta anche divertendo un mondo in radio, a “Un giorno da Pecora”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Nancy Brilli: "Io, cattiva per farti scoprire se sei per bene. Costanzo? I nostri pranzi a dire parolacce"

