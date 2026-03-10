Nadia Artusi presenta al Muristorti Bistrot il suo libro 'La superstite sbagliata', un evento che coinvolge pubblico e appassionati di letteratura. L'appuntamento si svolge a Pisa il 10 marzo 2026, all’interno del Muristorti Lounge Bistrot, un luogo noto per ospitare incontri culturali e presentazioni di libri. L’evento si inserisce in una serie di iniziative dedicate a promuovere la cultura e le storie narrate attraverso la scrittura.

Pisa, 10 marzo 2026 - Un nuovo appuntamento tra cultura, storie e riflessioni al Muristorti Lounge Bistrot. Giovedì 12 marzo alle 18.15 il bistrot di Lungarno Pacinotti n.1 a Pisa ospiterà una serata dedicata alla letteratura e alle emozioni profonde con la scrittrice Nadia Artusi, che presenterà il suo libro autobiografico 'La superstite sbagliata'. Un romanzo intenso, capace di scavare nella fragilità e nella forza dell’essere umano quando si trova di fronte all’imprevedibile, alla perdita e al peso della sopravvivenza. “Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, torniamo al Muristorti per una serata dedicata alla lettura e non solo”. “Ci sono libri che si leggono e libri che ti attraversano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nadia Artusi presenta 'La superstite sbagliata' al Muristorti Bistrot

