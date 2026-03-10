My story fa tappa al Polo Fermi La dislessia raccontata dagli studenti

Al Polo “Fermi” si tiene l’evento “My story”, dove gli studenti condividono le proprie esperienze con la dislessia. L’iniziativa si concentra sul racconto diretto di chi affronta questa condizione e come essa influisce sulla vita quotidiana. Durante l’incontro, vengono presentate testimonianze e racconti personali, offrendo così una panoramica reale delle sfide e delle difficoltà vissute da chi convive con i Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Parlare di Disturbi Specifici dell’Apprendimento significa anche dare spazio alle storie di chi li vive ogni giorno. Nasce da questa idea My Story, il progetto promosso dall’ Associazione Italiana Dislessia che porta nelle scuole le testimonianze dirette di ragazze e ragazzi con DSA, trasformando l’esperienza personale in uno strumento di sensibilizzazione e dialogo. L’iniziativa farà tappa a Lucca sabato 14 marzo presso l’Istituto Superiore Polo Fermi Giorgi con un incontro riservato a studenti e docenti dell’istituto. La giornata rappresenta un’occasione di confronto autentico tra pari: attraverso il racconto delle proprie esperienze scolastiche e personali, i volontari del Comitato Giovani AID offriranno uno sguardo diretto su cosa significhi crescere e studiare con un Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - My story fa tappa al Polo “Fermi“ . La dislessia raccontata dagli studenti Articoli correlati Va’ dove ti porta il bus. La città raccontata dagli studenti in viaggioPISTOIA Si è conclusa con successo l’edizione 2024/2025 del progetto "Va’ dove ti porta il bus", un percorso educativo che ha coinvolto alcune scuole... Leggi anche: Claudio Bisio fa tappa a Bari con lo spettacolo 'La mia vita raccontata male'