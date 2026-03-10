My Mech vince lo scontro salvezza

My Mech ha ottenuto una vittoria importante nel match di serie B contro una squadra locale. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-1, con i set 28-30, 25-17, 25-22 e 25-19. La Consar Pietro Pezzi ha subito una sconfitta nel girone D contro i rivali di Montorio al Vomano, che sono diretti concorrenti per la salvezza.

Soliti saliscendi per le formazioni nostrane di pallavolo di serie B e regionale. Pesante sconfitta, nel girone D di serie B maschile per la Consar Pietro Pezzi che cade 3-1 (28-30, 25-17, 25-22, 25-19) a Montorio al Vomano contro i locali, diretti rivali per la salvezza. La squadra ravennate resta così ultima con 6 punti assieme al Don Celso. Nel girone G di B2 femminile buona prestazione delle due squadre della provincia. Il My Mech Cervia vince 3-1 (25-17, 25-14, 17-25, 25-19) a Tortoreto in uno scontro fondamentale per la salvezza. Ben si comportano anche le ragazze della Fenix Faenza che cedono, ma solo 2-3 (15-25, 25-21, 22-25, 25-23, 9-15) al Marsciano quarto.