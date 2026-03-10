mussolini ringrazia il no

Un commento sorprendente arriva da un esponente politico che, dopo un lungo impegno sulla separazione delle carriere, ringrazia pubblicamente il fronte opposto. La sua dichiarazione si concentra sul riconoscimento di un atteggiamento di gratitudine nei confronti di una posizione avversa, inaspettata alla luce della tradizionale contrapposizione politica. La frase riflette un cambiamento di tono rispetto alle consuete dinamiche ideologiche.

L'ultima cosa che mi immaginavo, pur conoscendo questa Italia del tutti contro tutti, era che la sinistra da sempre in campo per la separazione delle carriere finisse vittima della sindrome di Stoccolma. E difendesse con le unghie e con i denti (oltre che con un sistema mediatico amico che fa da gran cassa) il No al referendum che salverebbe l'ultimo residuato bellico (è proprio il caso di dirlo) del fascismo, quello vero. Perché si dà il caso che nei codici mille volte riscritti e poi riformati il cosiddetto processo inquisitorio - quello che vede procuratori e giudici far parte della stessa magistratura, in pratica essere sodali - porti la firma di Benito Mussolini, Duce del fascismo e del suo fido leguleio Alfredo Rocco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

