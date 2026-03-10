Musk batte ogni record | il più ricco della storia

Il 10 marzo 2026 segna una data storica nei registri della ricchezza globale: Elon Musk ha superato ogni precedente, diventando l'uomo più ricco della storia. In parallelo, la posizione di Donald Trump alla Casa Bianca continua a generare un impatto finanziario diretto sul suo patrimonio personale. Questa duplice dinamica si inserisce in un contesto economico dove nuovi nomi come Federer, Beyoncé e Dr. Dre stanno entrando nelle classifiche dei paperoni globali, mentre il successore di Warren Buffett assume il ruolo di guida finanziaria. Nel mercato italiano, la raccolta del Btp Valore si chiude con 16,22 miliardi, accompagnata da un rialzo dei tassi che passa dal 2,6% al 3,8%.