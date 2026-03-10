Da martedì 10 marzo, il Museo Nazionale Romano e il Liceo Cavour di Roma avviano una collaborazione che prevede attività di educazione al patrimonio culturale presso Palazzo Massimo. Le prime iniziative si svolgeranno in occasione della Giornata Internazionale della Donna e coinvolgeranno studenti e insegnanti in percorsi didattici legati al patrimonio archeologico. L’accordo mira a sviluppare progetti condivisi tra istituzione culturale e scuola.

Da martedì 10 marzo, a Palazzo Massimo, si svolgeranno le prime attività di educazione al patrimonio culturale realizzate nell'ambito dell'accordo di partenariato tra il Liceo Cavour di Roma e il Museo Nazionale Romano, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'Accordo, attivo dal 16 febbraio 2026, è stato sottoscritto dalla Direttrice del Museo, Federica Rinaldi, e il Dirigente Scolastico, Carlo Scognamiglio, con la collaborazione della professoressa Claudia Marino, ed è finalizzato alla condivisione di azioni promozionali per la diffusione della cultura nei rispettivi ambiti di applicazione attraverso il coinvolgimento attivo e formativo delle studentesse e degli studenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Museo Nazionale Romano e Liceo Cavour: accordo per progetti comuni

