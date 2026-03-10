Un rappresentante della Lega ha dichiarato che una corretta prevenzione nutrizionale potrebbe portare a una riduzione fino a 10 miliardi di euro dei costi per il Sistema sanitario nazionale. Durante un intervento a Roma, ha precisato che circa il 60% dei pazienti oncologici affronta problemi nutrizionali durante le terapie. La discussione si è concentrata sull'importanza di interventi preventivi in ambito nutrizionale.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Circa il 60% dei pazienti oncologici presenta problemi nutrizionali nel momento in cui affronta le terapie. E l'efficacia di questi trattamenti dipende anche dalla capacità dell'organismo di rispondere alle cure. Per questo è importante prestare attenzione anche a come il paziente si alimenta. In alcuni casi, soprattutto nelle situazioni più gravi, si arriva addirittura a condizioni in cui i pazienti non riescono più ad alimentarsi naturalmente e devono ricorrere alla nutrizione artificiale. Anche questo aspetto influisce sull'efficacia delle terapie". Lo ha detto la senatrice della Lega Elena Murelli (X... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Murelli (Lega): "Prevenzione nutrizionale può ridurre fino a 10 mld di costi per Ssn"

