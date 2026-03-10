Muore senza ambulanze | figlia indagata per omicidio colposo

Una donna di 78 anni è deceduta mentre veniva trasportata all’ospedale di San Giovanni Rotondo a causa della mancanza di ambulanze disponibili. La figlia, presente al momento, è stata iscritta nel procedimento per omicidio colposo. L’incidente si è verificato durante il trasferimento, che si è protratto senza il supporto di mezzi di emergenza adeguati. La situazione ha suscitato interrogativi sulla disponibilità di servizi di emergenza nella zona.

Una donna di 78 anni, Antonia Notarangelo, ha trovato la morte durante il trasferimento verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo a causa della carenza di ambulanze. La Procura di Foggia ha ordinato la riesumazione del corpo per un’autopsia e ha aperto un’indagine che vede indagata anche la figlia della vittima. L’evento si è consumato lo scorso 31 agosto, quando la mancanza di mezzi di soccorso ha costretto i familiari a tentare un trasporto privato che si è rivelato fatale. Il conferimento dell’incarico tecnico per l’esame post-mortem è fissato per il 17 marzo alle ore 12, coordinato dal pubblico ministero Matteo Stella. Il vuoto sanitario e la responsabilità penale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

