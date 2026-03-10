Mulattieri e Futura sconfitte a testa alta | In campo tutti hanno dato il massimo

La Mulattieri Vdm ha affrontato Sabazia Ecosavona in una partita di pallavolo maschile e ha perso 1-3. La squadra avversaria ha conquistato il set decisivo dopo aver vinto tre parziali, mentre i giocatori di casa hanno dato il massimo in ogni fase del match. La sfida si è svolta davanti al pubblico presente, con entrambe le squadre che hanno mostrato impegno e determinazione.

La Mulattieri Vdm (nella foto) perde 1-3 contro l'ottimo Sabazia Ecosavona nella sfida di C maschile. "Era una partita difficile contro una squadra che ha perso finora solo una volta in tutto l'anno e occupa le prime posizioni. Sono contento della prestazione dei ragazzi – spiega coach Elia Botti – un'ottima prestazione, nonostante l'assenza di Benevelli". Dopo una bella battaglia, conclusa sul 25-23 nel primo set "nel secondo i nostri avversari hanno pareggiato i conti 17-25. Peccato per il terzo parziale, stavamo vincendo 23-19: hanno ribaltato 26-28 per poi chiudere al quarto 20-25". In campo: Bottaini, Calcagnini, Conti, Franciosi, Podestà, Rossini, Vescovi e i liberi Steni e Capone.