Mps Lovaglio diserta l' incontro con i fondi

L'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, ha deciso di non partecipare all'incontro con i fondi previsto in questo periodo. La decisione segue l'esclusione dalla lista del consiglio di amministrazione e sembra segnare una rottura definitiva tra l'azienda e gli investitori. Reuters riferisce che Lovaglio avrebbe annullato i meeting con gli investitori per presentare il nuovo piano industriale.

La rottura a questo punto sembra totale. L'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, dopo l'esclusione dalla lista della cda avrebbe deciso (lo sostiene Reuters) di annullare il ciclo di incontri con gli investitori per presentare il nuovo piano industriale. Una mossa per certi versi fisiologica, visto che il nuovo amministratore delegato non è da escludere voglia fare modifiche alla strategia. E certo Lovaglio, ormai con un piede e mezzo fuori da Rocca Salimbeni, potrebbe aver ritenuto di non essere più nelle condizioni per potersi interfacciare con gli investitori e parlare di un futuro in grado di spingersi oltre il 15 aprile, vale a dire quando gli azionisti sceglieranno uno tra i candidati ceo Fabrizio Palermo, Corrado Passera e Carlo Vivaldi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

