Mps e Mediobanca | fusione approvata utili a 3,7 miliardi

I consigli di amministrazione di Mps e Mediobanca hanno approvato ufficialmente la fusione tra le due banche, stabilendo un rapporto di cambio di 2,45 azioni di Mps per ogni azione di Mediobanca. La decisione segna il passo successivo del processo di integrazione, con utili stimati a circa 3,7 miliardi di euro. La fusione viene ora sottoposta alle procedure di approvazione regolamentare.

I consigli di amministrazione di Mps e Mediobanca hanno dato il via libera definitivo al progetto di fusione, fissando un rapporto di cambio di 2,45 azioni del Monte dei Paschi per ogni titolo della banca d’affari. La decisione, presa nel cuore di Siena, sancisce che la struttura operativa di Mediobanca sarà assorbita entro l’anno corrente, pur mantenendo intatto il marchio storico legato a Piazzetta Cuccia. Questa operazione strategica non comporta solo un cambiamento giuridico, ma ridefinisce l’assetto competitivo del settore bancario italiano, con una proiezione di crescita degli utili che punta ai 3,7 miliardi entro il 2030. Il processo vede la banca d’affari lasciare i mercati regolamentati, pur conservando la sua partecipazione nella compagnia assicurativa Generali come elemento di continuità patrimoniale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

